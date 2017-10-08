اليوم.. انطلاق معسكر قبضة ناشئي الأخضر

الرياض ـ فهد البطاح | Sunday, 08 October 2017 - 00:00 am

ينطلق اليوم الأحد معسكر المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئـين في المرحلة الثانية من استعـداداتهــم، للمشاركــــة في البطــولة العربية، وكذلك البطـــولة الآسيوية، في مدينة الدمام.

وسيكـــون التجمع الأول خلال الفترة من ١٧إلى ١٩ محرم الجـاري، وسيكـــون التجمع الثاني خلال الفترة من ٢٥ إلى٢٧ محرم الجاري، وستكون الفــترة الثالثـــة والأخيرة للتجمع خلال الفترة من ٢ إلى ٤ صفر المـقـبــل، بعدها سيشارك ناشئو قبضة الأخضر في البطولـة العربية المقرر إقامتها في مدينة جدة.