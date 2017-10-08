محروس يدعم صفوف العدالة

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Sunday, 08 October 2017 - 00:00 am

أنهت إدارة نادي العدالة تسجيـل اللاعب فؤاد محروس "مدافع"؛ ليدعم صفوف فريقها الأول لكرة القدم في النادي، خلال منافسات دوري الدرجة الثانية، وسبق للاعب أن مثل فرق النجوم وهجر والفيحاء الذي مثله الموسم الماضي، وساهم معه في الصعود إلى دوري المحترفين السعودي.

وأكد عبد اللـه العبد اللـه عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الفريق الكروي في النادي، أن اللاعب يعتبر مكسباً كبيراً للفريق؛ لما يتمتع به من مستوى عال وقدرات فنية عالية أيضًا، متمنياً للاعب التوفيق مع الفريق.