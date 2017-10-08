المحمل يمثل المجمعة في كأس الملك
الرياض ـ الرياضية | Sunday, 08 October 2017 - 00:00 am
أصبح فـريق المـحـمــل الأول لكرة القـــدم ممثلاًَ لمكتب المجمعة في بطولة كأس الملك، وذلك بعد فوزه بنتيجة 9 أهداف لهدف على حساب الاعتماد، في المواجهة النهائية التي جمعتهما عصر أمس على ملعب نادي المحمل في محافظة ثادق.
وتناوب على تسجيل أهداف المحمل فهد عايض "هاتريك"، وهدف لكل من ناصر شراحيلي ومحمد قاسم وخالد هزاع وعبد الله واصل ومشعل محمد ونايف الجيزاني. وقدم سلطان الموسى عضو شرف النادي مكافأة الفوز للاعبين، وذلك في استمرار لدعمه النادي خلال المرحلة الماضية.