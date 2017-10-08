تمسك نادي النور بقرار عدم مشاركة فريقه الأول لكرة اليد في البطولة الآسيوية المقبلة، مع أنه حامل للقب، بسبب الضائقة المالية التي يعاني منها النادي حاليًا.وعلى الرغم من سحب قرعــة البطولة بالأمس، بــوضع اسم النور بين الفر