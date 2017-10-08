النور يجدد رفضه المشاركة آسيويا.. ويستعد للعقوبات

الدمام ـ الرياضية الرياض ـ فهد البطاح | Sunday, 08 October 2017 - 00:00 am

تمسك نادي النور بقرار عدم مشاركة فريقه الأول لكرة اليد في البطولة الآسيوية المقبلة، مع أنه حامل للقب، بسبب الضائقة المالية التي يعاني منها النادي حاليًا.

وعلى الرغم من سحب قرعــة البطولة بالأمس، بــوضع اسم النور بين الفرق المشاركة، إلا أن مسؤولي النور أكدوا في ظل الوضع المالي الراهن أن مشاركتهم غير واردة، وهو ما قد يكلفهم تلقي عقوبة الإيقاف لمدة نستختين عن المشاركـــة، ووضعتهم القرعــة في المجمــوعة الأولى بجانب أندية الدحيل القطري والشارقة الإماراتي والنفط الإيراني ومسقط العماني.

من جـهـتـــه، كـشـف لـ "الريـــاضـية" عــزيز دغـــام إداري فريق النور لكـــرة اليد، عن الخطوات المستقبلية التي سيتخذها النادي، مشددًا على صعوبة الأمور المادية، والذي ستؤثر بشكل كبير في الفريق حال مشاركته.

وأضاف دغــام: "لن نذهب للبطولة لمجرد المشاركة، فإما أن نذهب ونحافظ وننافس على اللقب أو الجلوس في سنابس أفضل، وهذا هو ديدننا وهو ما يوازي طموحات القائمين على الرياضة السعودية، وفي مقدمتهم تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة".

وأكد إداري النور أن الانسحاب من البطولة هو القرار الأقرب، ما لم تتوفر السيولة المالية، مشيرًا إلى أن فريقه يحتاج إلى أكثر من ٤٥٠ ألف ريال على الأقل، حتى يكون فريقنا جاهزًا للمنافسة، وهذا ما لا يتوفر في ظل الشح المالي الذي نعانيه منذ أكثر من عام، رغم تحقيقنا ١١ بطولة في ٣ مواسم، ولم نحصل سوى على ٣٠ ألف ريال فقط".

وتابع: "ننــاشد تركي آل الشيخ بالتدخل السريع لكشف الوضع العام في نادي النور، والفراغ الإداري وضعف الموارد المالية؛ فالهيئة لديها العديد من المخاطبات، وكننا ننتظر أن يكون اتحاد اليد على الأقل أول الداعمين لنا؛ فما يحدث للاعبي كرة اليد في نادي النور سيؤثـر مباشرة في المنتخب السعودي، حيث تمثل تشكيلـة المنتــخب ٧٠ ٪ من لاعبي النور، ومنهم ٥ لاعبين أساسيين".