الحربي يفوز بعضوية الأثقال الآسيوية

الدمام ـ الرياضية | Sunday, 08 October 2017 - 00:00 am

فاز محمد الحربي رئـيـس الاتـحــــاد الــسعــودي لرفـع الأثقال بعـضــوية اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيـــوي، خلال انـتـخـابــات الجمعية العمـومية للاتحاد الآسيــوي، التي أقـيـمــت في العاصمة التايلنديـة بــانكوك، بحـضور الدكتور توماش أيان رئيس الاتحاد الدولي، ومشاركة ٣٨ دولة آسيوية.

من جهته، أكد محمد الحربي رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، أن فوزه بعضوية اللجنة التنفيذية جاء بعد الحصول على أغلبية أصوات الدول المشاركة في الانتخابات، وذلك يعد امتداداً لوجود الرياضيين السعوديين في المناصب القيادية بالاتحادات الإقليمية والدولية.