أبو رقه بطل تصنيفية الإسكواش

الرياض ـ فهد البطاح | Sunday, 08 October 2017 - 00:00 am

توج عبد المجيد أبو رقه لاعب نادي الهلال للإسكواش، بلقب بطولة المملكة التـصـنـيـفـية تحت 17 عــاما للعبة الإسكــواش، وذلك في ختام منافسات البطولة التي أقيمت على ملاعب نادي الرياض، خلال الفترة من 5-7 أكتوبر الجاري، بمشاركة 20 لاعبًا يمثلون 9 أندية.

وسلم خالد السعد المدير التنفيذي للاتحاد كأس البطـــولة والميدالية الذهبية ومكافــأة ماليــة للاعب عبدالمجيد أبو رقه، فيما تسلم ياسر آل عباس صاحب المركز الثــاني لاعب الاتفاق الميداليــة الفضية ومكافأة مالية.

ونال عبد الإله أبو رقه لاعب نادي الهلال صاحب المركز الثالث الميدالية البرونــزية، ومكـــافأة مالية، فيما حصل على المركز الرابع لاعب نادي الهلال أسامة العتيبي، حيث تسلم مكافأة مالية مقدمة من اتحاد اللعبة.