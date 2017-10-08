الكاحل يبعد الشهري عن الأخضر

جدة - الرياضية | Sunday, 08 October 2017 - 20:24 pm

​استأنف المنتخب السعودي عصر اليوم الأحد تدريباته على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بعد خوضه مساء أمس مباراته الودية الأولى أمام منتخب جامايكا، ضمن معسكره الإعدادي المقام في جدة، والتي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة (5-2).



وأراح إدغاردو باوزا المدير الفني للمنتخب، اللاعب يحيى الشهري عن مران اليوم، وذلك لتعرضه لكدمه في كاحل قدمه اليسرى، فيما اكتفى اللاعب محمد السهلاوي بتمارين خاصة في النادي الصحي.



وعلى الصعيد الميداني، بدأ الأخضر تحضيراته للقاء الودي الثاني أمام منتخب غانا، حيث عمل المدير الفني إلى تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مواجهة الأمس، حيث اكتفى اللاعبون بتمارين استرجاعية برفقة المعد البدني، فيما تنوعت تمارين المجموعة الثانية التي ضمت باقي اللاعبين، حيث بدأت تدريباتهم بالجري حول الملعب ثم تمارين الإحماء ليتجه، بعدها عمد إدغادو باوزا إلى تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين وإجراء مناورة على كامل مساحة الملعب.





من جهة أخرى، منح المدير الفني للمنتخب اللاعبين فرصة الخروج من المعسكر لمدة أربعة ساعات، وسيجري الأخضر يوم غدٍ حصة تدريبية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.