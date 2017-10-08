بولندا تحجز مقعداً في كأس العالم 2018

الرياضية - رويتز | Sunday, 08 October 2017 - 21:05 pm

تأهل منتخب بولندا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018، بعد فوزه 4-2 بملعبه على الجبل الأسود اليوم الأحد، لينهي التصفيات الأوروبية في صدارة المجموعة الخامسة برصيد 25 نقطة من عشر مباريات.



ومنح كشيشتوف مانتشنسكي وكاميل جروشيتشكي التقدم لبولندا 2-0 في أول 16 دقيقة، وتأكد تأهلها بعد أن سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث، فيما سجل فيليب ستويكوفيتش بالخطأ في مرماه هدف بولندا الرابع، بعد أن رد منتخب الجبل الأسود بهدفين عن طريق ستيفان موجوسا وزاركو توماسفيتش.