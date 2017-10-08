صلاح يقود مصر إلى مونديال روسيا 2018

الرياضية - الألمانية | Sunday, 08 October 2017 - 22:04 pm

تأهل المنتخب المصري الأول لكرة القدم رسمياً إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد تغلبه على ضيفه المنتخب الكونغولي 2-1 اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.



ويدين المنتخب المصري بفضل كبير في هذا الفوز للاعبه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والذي سجل هدفي المنتخب المصري في الدقيقتين 63، والرابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، بينما جاء هدف الكونغو الوحيد عند الدقيقة 87 عن طريق أرنولد بوكا موتو.