آل الشيخ يبارك لمصر التأهل إلى مونديال روسيا

الرياض - الرياضية | Sunday, 08 October 2017 - 22:09 pm

هنأ تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، المنتخب المصري بمناسبة تأهله إلى كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك بعد تغلبه اليوم الأحد على نظيره منتخب الكونجو 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.



وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أبارك للمنتخب المصري الشقيق تأهله لكأس العالم ٢٠١٨، ألف مبروك لأبناء مصر وبالتوفيق في المونديال".



يشار إلى أن المنتخب المصري يعد ثاني المنتخبات العربية المتأهلة إلى كأس العالم 2018، بعد تأهل المنتخب السعودي يوم 5 سبتمبر أمام نظيره الياباني.