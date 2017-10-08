أندية الدوري السعودي: مبروك يا مصر

الرياض - الرياضية | Sunday, 08 October 2017 - 22:28 pm

هنأت أندية الدوري السعودي للمحترفين، منتخب مصر بعد وصوله إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، بعد تغلبه على نظيره الكونجولي بنتيجة 2/1 مساء اليوم الأحد، في لقاء أٌقيم على ملعب برج العرب في الإسكندرية.



وكتب النصر على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نادي النصر السعودي إدارة وأعضاء شرف وجماهير، يقدمون التهنئة للأشقاء في جمهورية مصر بتأهل المنتخب المصري لكأس العالم".



فيما كتب الهلال: "مبروك لأشقائنا المصريين تأهلهم إلى كأس العالم".



وهنأ النادي الأهلي الشعب المصري ومحمد عبدالشافي لاعب الفريق الأول في النادي السعودي: "النادي الاهلي يهنئ مصر بتأهل منتخبها الأول لمونديال كأس العالم في روسيا 2018، ونهنئ نجمنا ونجم المنتخب المصري محمد عبدالشافي".



كما هنأ نادي الاتحاد محمود كهربا بالتأهل إلى المونديال، قائلاً: "نبارك للشعب المصري الشقيق والنجم محمود كهربأ تأهل المنتخب المصري لنهائيات كاس العالم".



في حين كتب التعاون على حسابه في "تويتر": "التعاون يهنئ الشعب المصري الشقيق بمناسبة التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا".



وأضاف التعاون في تهنئة خاصة للاعبيه المصريين: "تهنئة خاصة للثنائي عصام الحضري و مصطفى فتحي، ألف ألف مبروك التأهل إلى كأس العالم".



وهنأ نادي الرائد لاعبه شيكابالا وشعب مصر عبر حسابه قائلاً: "نادي الرائد السعودي إدارة وأعضاء شرف وجماهير، يقدمون التهنئة للأشقاء في جمهورية مصر، ومحترفنا شيكابالا بتأهل منتخبهم إلى كأس العالم".



فيما كتب الشباب عبر حسابه في "تويتر" مباركاً لمنتخب مصر: "نهنئ المنتخب المصري الشقيق بمناسبة تأهل مصر في كأس العالم".



كما شارك نادي أحد المصريين فرحتهم، حيث كتب في حسابه في "تويتر" :"ألف مبروك للمنتخب المصري الشقيق تأهله لمونديال روسيا 2018".



في حين كتب نادي الباطن على موقعه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نهنئ منتخب مصر والشعب المصري الشقيق بمناسبة التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا برفقة منتخبنا السعودي".