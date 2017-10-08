ولي العهد يهنئ عبدالفتاح السيسي بتأهل مصر إلى كأس العالم

واس - الرياضية | Sunday, 08 October 2017 - 23:08 pm

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا اليوم بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه فيه بتأهل المنتخب المصري لكرة القدم إلى بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، بعد فوزه على نظيره الكونغولي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.



وأشاد سمو ولي العهد بما أظهره المنتخب المصري من أداء متميز ومستوى مشرف في التصفيات الأفريقية، متمنيًا لمنتخب مصر كل التوفيق والنجاح في نهائيات كأس العالم.