غدا.. شرفيو النصر يناقشون مستقبل ناديهم

الرياض- الرياضية | Sunday, 08 October 2017 - 21:22 pm

يعقد أعضاء الشرف في نادي النصر مساء غداً الإثنين اجتماعهم الأول لهذا الموسم في منزل العميد فهد المشيقح نائب رئيس هيئة أعضاء الشرف.



ويرأس الأمير مشعل بن سعود رئيس هيئة أعضاء الشرف النصر عند الساعة السابعة والنصف من مساء غدٍ الإثنين اجتماع هيئة أعضاء الشرف الذي سيناقش جملة من الأمور التي تهم النادي في حاضره ومستقبله.



وكانت الأمانة العامة في نادي النصر قد وجهت الدعوة لأكثر من 60 عضو شرف؛ لحضور الاجتماع الذي سيناقش دعم الفريق ماليًّا؛ للوفاء بالالتزامات الواجب سدادها لنيل الرخصة الآسيوية.