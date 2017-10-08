تشكيلة سعودية جديدة ضد “النجوم السوداء”

أحمد اللوقان | Monday, 09 October 2017 - 00:00 am

عـاد لاعـبــو المنتخـب السعودي الأول لكرة القدم للتدريبات اليومية، على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بعد خوضهم مساء أمس مباراتهم الودية الأولى أمام منتخب جامايكا ضمن معسكرهم الإعدادي المقام في جدة والتي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة "5ـ2".

وبدأ الأخضر تحضيراته للقاء الودي الثاني أمام منتخب غانا والذي سيقام غداً الثلاثاء، وذلك تحت إشراف الأرجنتيني إدجاردو باوزا مدرب المنتخب، الذي حرص خلال الحصة التدريبية التي حضرها عادل عزت رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مواجهة أمس، إذ اكتفى اللاعبون بتمارين استرجاعية برفقة المعد البدني، فيما تنوعت تمارين المجموعة الثانية التي ضمت باقي اللاعبين، إذ بدأت تدريباتهم بالجري حول الملعب ثم تمارين الإحماء، بعدها عمد إدجادو باوزا إلى تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين وإجراء مناورة على كامل مساحة الملعب.

وينوي باوزا الزج بتشكيلة جديدة في مواجهة غانا، إذ من المقرر أن يريح جميع اللاعبين الذين شاركوا في مواجهة جامايكا، على أن يتم الزج بالعناصر التي لم تشارك في تلك الودية.

على صعيد متصل، اكتفى اللاعب محمــد السهلاوي بتمارين خاصة في النادي الصحي، فيما أراح إدجاردو باوزا اللاعب يحيى الشهري لتعرضه لكدمة في كاحل قدمه اليسرى.

وتقـرر أن يجري لاعبو المنتخب اليوم الإثنين حصة تدريبية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة عند السادسة والنصف، إذ قرر المدرب مواصلة إغلاق التدريبات بعيداً عن أعين الإعلاميين.