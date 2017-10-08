غانا تطلب إعادة مواجهة أوغندا

أحمد اللوقان | Monday, 09 October 2017 - 00:00 am

قدم الاتحاد الغاني لكرة القدم، شكوى رسمية لنظيره الاتحاد الدولي لكرة القدم على القرارات التي ارتكبها دانيال بينيت الحكم الجنوب إفريقي، بإلغاء هدف صحيح لمصلحة منتخب غانا أمام نظيره الأوغندي أمس الأول ضمن تصفيات إفريقيا للتأهل إلى مونديال كأس العالم في روسيا.

وقال بيان رسمي للاتحاد الغاني: "تم رفع الشكوى مباشرة بعد انتهاء المبـاراة، إذ رفض الحكم، هدفًا صحيحًا لغانا في الدقيقة "93"، ومع الإعادة التلفزيونية تبيَّن أنَّ الهدف كان صحيحًا، ولم يكن هناك ما يستدعي إلغاءه".

وختم البيان "يطلب الاتحاد الغاني من "فيفا"، إمكانية النظر في إعادة المباراة من أجل تحقيق العدالة دون خوف، أو محاباة".

وكان جيان وجه شكره لاتحاد الكرة في بلاده للاستجابة السريعة لحديثه بتقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد التعادل مع أوغندا والتقدم بطلب رسمي لإعادة اللقاء؛ بسبب وجود أخطاء تحكيمية فادحة.

وكتب جيان عبر حسابة الرسمي قائلاً: "شعار اللعبة اللعب النظيف".