غانا وصل جدة.. ويستعد لودية "الجوهرة"

| Monday, 09 October 2017 - 01:24 am

وصلت بعثة منتخب غانا صباح أمس إلى مدينة جدة قادمة من أوغندا بعد فراغها من المشاركة في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، وذلك استعداداً لمواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء غدٍ الثلاثاء في مباراة ودية ضمن أيام "فيفا".

وكان المنتخب الغاني واجه أوغندا أمس الأول وانتهت المواجهة فيما بينهما سلباً بلا أهداف. وأضعف المنتخب الغاني حظوظه بالوجود في المونديال العالمي مكتفياً بالمرتبة الثالثة في المجموعة الخامسة التي تتصدرها مصر.