‏قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2017 م

أبوظبي - الرياضية | Monday, 09 October 2017 - 12:48 pm

أجريت مساء اليوم الإثنين مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2017، والتي من المقرر إقامتها في الإمارات العربية المتحدة، حيث تم سحب قرعة البطولة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.



هذا وسوف تقام البطولة في العاصمة الإماراتية أبوظبي ومدينة العين، حيث ستكون المباراة الافتتاحية بين الجزيرة الإماراتي وأوكلاند النيوزلندي يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2017، على أن تكون المباراة النهائية يوم السبت 16من الشهر ذاته.



ويلاقي بطل إفريقيا نظيره باتشوكا المكسيكي في 9 ديسمبر 2017 المقبل، فيما يواجه بطل آسيا المتأهل من الجزيرة وأوكلاند في المباراة الافتتاحية في ذات اليوم



بطل أمريكا الجنوبية Vs بطل إفريقيا أو باتشوكا

‏12 ديسمبر 2017 م



ريال مدريد Vs بطل آسيا أو المتأهل من مباراة الافتتاح

13 ديسمبر 2017 م



المباراة النهائية يوم السبت 16 ديسمبر 2017 م

في العاصمة الإماراتية أبو ظبي