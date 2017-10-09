ملعب جامعة الملك سعود يحتضن مباريات الهلال

الرياض - الرياضية | Monday, 09 October 2017 - 13:54 pm

أعلن نادي الهلال اليوم الإثنين أن شريكه الإستراتيجي شركة صلة الرياضية "المسوق الحصري للنادي" توصل إلى اتفاق مع جامعة الملك سعود في الرياض؛ وذلك لإستثمار ملعب الجامعة الرياضي؛ لاحتضان مباريات الهلال في كافة المسابقات فور الإنتهاء من الترتيبات النهائية لتجهيز الملعب لاستقبال الجماهير الرياضية، حيث ستكون هذه المنشأة الوطنية العملاقة هي الملعب الرسمي لنادي الهلال كأول نادي سعودي يملك هذا الحق، إذ حرص مجلس إدارة الهلال على تفعيل هذه الخطوة؛ لتكون هدية النادي لجماهيره الوفية.



من جانبه، قدم الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة الهلال شكره وتقديره لتركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على مباركته لهذا المشروع ودعمه لكافة الخطوات التي من شأنها تطوير الرياضة السعودية.