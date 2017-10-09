بأمر باوزا.. السهلاوي والشهري يغادران معسكر الأخضر

جدة - الرياضية | Monday, 09 October 2017 - 19:14 pm

سمح الأرجنتيني باوزا مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الإثنين، للثنائي محمد السهلاوي ويحيى الشهري، بالعودة إلى نادي النصر لاستكمال البرنامج العلاجي في النادي العاصمي.



وذكر حساب المنتخب السعودي في تويتر :" المدير الفني للمنتخب الوطني الأول إدغاردو باوزا يسمح للسهلاوي والشهري بالعودة لناديهما بناءً على التقارير الطبية.



ويلاقي الأخضر يوم غدٍ الثلاثاء نظيره الغاني في ثاني تجاربه الودية، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، ضمن جدول الأخضر المعد للمونديال الروسي.