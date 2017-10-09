آلية جديدة لمقاعد البدلاء في المسابقات السعودية

الرياض - الرياضية | Monday, 09 October 2017 - 19:18 pm

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الإثنين منع أعضاء مجالس الإدارات في الأندية، والمشرفين على الأجهزة الإدارية لفرق كرة القدم من الجلوس على مقاعد البدلاء في كافة المسابقات المحلية.



وجاء نص اتحاد القدم:" انطلاقًا من قراره السابق بعدم السماح لرؤساء الأندية بالجلوس على مقاعد البدلاء في المباريات التي تقام تحت مظلته على مستوى جميع المسابقات، والدرجات والفئات، فقد قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم شمول أعضاء مجالس الإدارات في الأندية، والمشرفين العامين على الأجهزة الإدارية لفرق كرة القدم بالقرار وبناءً عليه، فقد اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم تعديل الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من لائحة المسابقات والبطولات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك وفقًا لما رفعه رئيس لجنة المسابقات، حيث جاء التعديل على النحو التالي:



- المادة (15): الإجراءات الفنية في المباريات الرسمية:



1- لا يسمح بدخول الملعب إلا لحكام المباراة، ومراقب المباراة، ومقيم الحكام، ورجال الأمن، والإسعاف، والمصورين الذين يحملون بطاقات رسمية معتمدة من الجهة المنظمة، وكذلك اللاعبين المسجلين في كشف المباراة، والجهاز الفني والطبي، وإداري الفريق، المحددين بـ (7) أشخاص كحد أقصى، ويضاف في منافسات الدوري الممتاز، والمرحلة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس سمو ولي العهد المنسق الإعلامي للفريق و(شخصان) إضافيان من الجهاز الفني أو الطبي، ويُمنع تواجد رئيس النادي، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، والمشرفين العامين على الأجهزة الإدارية لفرق كرة القدم، بأي صفة كانت من الجلوس على مقاعد البدلاء في كل الدرجات، وفي جميع الفئات، وكذلك يمنع تواجد أي شخص من الجهاز الإداري غير إداري الفريق فقط.