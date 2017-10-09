هنأت أندية الدوري السعودي للمحترفين، منتخب مصر بعد وصوله إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، بعد تغلبه على نظيره الكونجولي بنتيجة 2/1 مساء اليوم الأحد، في لقاء أٌقيم على ملعب برج العرب في الإسكندرية.وكتب النصر على حساب