تركي آل الشيخ يعتمد إدارتي الاتحاد والرائد
الرياض - الرياضية | Monday, 09 October 2017 - 21:24 pm
اعتمد تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اليوم الإثنين، أعضاء مجلس إدارة نادي الاتحاد المكلفة حتى نهاية الموسم الرياضي برئاسة حمد الصنيع، وجاء مجلس إدارة الاتحاد على النحو التالي:
1- عماد الجحدلي
2- أحمد السقاف
3- سعيد باوزير
4- خالد التميرك
5- مجاهد خان
6- نواف شامي
7- خزام زارع
8- رمزي بلعوص.
فيما اعتمد تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قائمة أعضاء مجلس إدارة الرائد برئاسة فهد المطوع، جاءت على النحو التالي:
1- عبدالعزيز الفرج
2- عبدالعزبز الرشود
3- صالح المرشود
4- عبدالله البريدي
5- صالح العليقي
6- ثامر الناصر
7- فارس الحربي
8- طارق الفرج