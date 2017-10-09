رونالدو وميسي مرشحان لجائزة الكرة الذهبية

الفرنسية - الرياضية | Monday, 09 October 2017 - 21:23 pm

سيكون البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي في طليعة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2017 التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية في نهاية العام.



واعلنت المجلة اليوم الإثنين لائحة من 30 اسماً للجائزة منهم إضافة إلى رونالدو وميسي، البرازيلي نيمار وزميله في باريس سان جرمان الفرنسي الشاب كيليان مبابي والحارس الإيطالي جانلويجي بوفون.



وكان رونالدو نال الجائزة في العام الماضي للمرة الرابعة في مسيرته، وهو المرشح الأبرز للفوز بها هذا العام أيضاً ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم ميسي، بعد أن قاد فريقه ريال مدريد الإسباني إلى الاحتفاظ بلقبه في دوري أبطال أوروبا.



وهنا لائحة الاسماء الـ30:

- حراس المرمى: يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد الإسباني)، دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، جانلويجي بوفون (يوفنتوس الإيطالي).



- المدافعون: مارسيلو وسيرخيو راموس (ريال مدريد)، ماتس هوملز (بايرن ميونيخ الألماني) وليوناردو بونوتشي (ميلان الإيطالي).



- للوسط: لوكا مودريتش وطوني كروس وايسكو (ريال مدريد) ونغولو كانتي (تشلسي الإنجليزي) وفيليبي كوتينيو وساديو مانيه (ليفربول الإنجليزي) وكيفن دي بروين (مانشستر يونايتد الإنجليزي).



- للهجوم: نيمار وكيليان مبابي أدينسون كافاني (باريس سان جرمان) وباولو ديبالا (يوفنتوس) ولويس سواريز وليونيل ميسي (برشلونة) ودرايس ميرتنز (نابولي الإيطالي) وروبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) وهاري كاين (توتنهام الإنجليزي) وادين دزيكو (روما الإيطالي) وأنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد) وراداميل فالكاو (موناكو الفرنسي) وبيار ايميريك أوباميانغ (بوروسيا دورتموند الألماني) وكريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو (ريال مدريد) وادين هازار (تشلسي).