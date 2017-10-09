هل يواجه الهلال بطل أوروبا في مونديال الأندية؟

الرياض- الرياضية | Monday, 09 October 2017 - 22:14 pm

أوقعت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2017 لكرة القدم، التي سحبت اليوم الإثنين في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بطل قارة آسيا على طريق مواجهة محتملة أمام ريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا.



وتحتضن الإمارات فعاليات كأس العالم للأندية بين السادس و16 من ديسمبر المقبل، وكانت مباراة الافتتاح قد تم تحديد هويتها في وقت سابق حيث تجمع بين نادي الجزيرة بطل الدوري الإماراتي وأوكلاند سيتي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا.



ويلتقي بطل آسيا، الذي سيتحدد في نوفمبر المقبل، في الدور الثاني من المونديال الفريق الفائز في المواجهة الافتتاحية بين الجزيرة وأوكلاند سيتي، على أن يواجه المتأهل منهما ريال مدريد الإسباني في الدور قبل النهائي.



وتشهد منافسات الدور الثاني أيضا لقاء بطل إفريقيا مع باتشوكا المكسيكي ممثل الكونكاكاف "أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي"، على أن يلتقي المتأهل منهما مع بطل أمريكا الجنوبية في الدور قبل النهائي.



وكان الهلال وضع قدماً في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا لنسخة عام 2017، بعد أن اكتسح منافسه بيروزي الإيراني برباعية نظيفة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ويلعب الفريق السعودي يوم 17 أكتوبر مع نظيره الإيراني في مواجهة الرد في مسقط.