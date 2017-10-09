زلاتكو يقود كراوتيا إلى الملحق.. ويقترب من المونديال

رويترز | Tuesday, 10 October 2017 - 00:09 am

سجل المهاجم أندريه كراماريتش هدفين رائعين في الشوط الثاني لتنتزع المركز الثاني بالمجموعة التاسعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 وتضمن مكانا لها في الملحق وذلك بعد فوزها 2-صفر على أوكرانيا في كييف اليوم الاثنين.



وبعد إقالة أنتي تشاتشيتش وتولي زلاتكو داليتش، المدرب السابق للعين الإماراتي، المسؤولية عقب التعادل المحبط 1-1 مع فنلندا يوم الجمعة الماضي واصل المنتخب الكرواتي الظهور بأداء مهزوز وانتزع ركلتين ركنيتين في أول دقيقتين من اللقاء الأخير له في المجموعة دون أن يفعل المزيد خلال الشوط الأول.



ونظرا لاحتياج الفريق للفوز لاقتناص المركز الثاني بالمجموعة، سيطر أصحاب الأرض على مجريات اللقاء وأضاعوا فرصتين رائعتين بعد مرور نحو نصف ساعة بعد أن سدد تاراس ستيبانينكو كرة قوية ذهبت بعيدا عن القائم قبل أن يلعب يوهن كونوبليانكا الكرة برأسه لتذهب بعيدا عن المرمى بعدها بلحظات.



وانتهى الشوط الأول بدون أهداف ولم يكن هناك ما يبرهن على امتلاك كرواتيا لأي فرصة لإنهاء حالة الصمت حتى منحها كراماريتش التقدم من أول تسديدة له على المرمى.



فقد أرسل لوكا مودريتش تمريرة عرضية متقنة من الناحية اليمنى ليقابلها المهاجم الكرواتي برأسه في الشباك في الدقيقة 62.



ومع حصد الفريق لأربع نقاط من اخر أربع مباريات في ظل عروض سيئة للغاية، لم يكن هذا الهدف كافيا لتهدئة أعصاب الكروات مع تواصل الضغط من جانب أوكرانيا في محاولة لمعادلة النتيجة.



وبدلا من ذلك، سجل كراماريتش ثانية في الدقيقة 70 وذلك بعد أن اندفع باتجاه القائم البعيد ليسدد اثر تمريرة متقنة من إيفان راكيتيتش ليدخل حالة من الارتياح على نفوس زملائه في الفريق.



وبعد فوز أيسلندا 2-صفر على كوسوفو لتنتزع صدارة المجموعة برصيد 22 نقطة، اقتنصت كرواتيا المركز الثاني برصيد 20 نقطة بينما أنهت أوكرانيا في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.