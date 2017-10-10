لست مصدوما من مستوى الحضور

حواس العايد | Tuesday, 10 October 2017 - 00:00 am

أبدى الأمير فيصل بن تركي رئيس النصر عدم رضاه عن تجاوب أعضاء الشرف مع الدعوة للاجتماع، مؤكدًا أنه ليس مصدومًا من مستوى الحضور، ورافضًا في الوقت نفسه الإفصاح عن المبلغ الذي تم رصده خلال الاجتماع الشرفي مساء أمس.

وأشار رئيس النصر إلى أن جماهير النادي ستكون على موعد خلال الجمعية العمومية التي ستعقد اليوم مع ما تم إنجازه ودفعته إدارته من مبالغ مالية، والعجز الذي تم رصده من خلال ميزانية الموسم الحالي.

وأوضح الأمير فيصل بن تركي أنه سيتم التوقيع الرسمي مع المدرب كونتيروس جوستافو مساء اليوم.

وحول قرار منع رؤساء الأندية من الجلوس على مقاعد البدلاء، أجاب بأنه سعيد بهذا القرار؛ لتكذيب التهمة التي تلاحقه، وهي التدخل في التشكيل.