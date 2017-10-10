مركز التحكيم يقلص قضايا الاتحاديين إلى 28

جدة ـ ماجد هود | Tuesday, 10 October 2017 - 00:00 am

قلص مركز التحكيم الرياضي قضايا نادي الاتحاد من 37 إلى 28 قضية منظورة بعدما نجحت الإدارة الاتحادية السابقة في دفع مستحقات وجدولة القضايا التسع الأخرى عقب دفع مستحقات المدرب خالد صباحي الذي كان يطالب بمبلغ 13 ألف ريال.

من جهة أخرى، بدأت مستحقات البرازيلي دي سوزا لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم سابقاً تدخل حيز اهتمام الإدارة الاتحادية الحالية برئاسة حمد الصنيع إذ سيتم تسديد دفعة للاعب نهاية شهر أكتوبر الجاري والبالغة 100 ألف دولار حسبما تم الاتفاق معه بخصوص جدولة مستحقاته بعدما سددت الإدارة السابقة برئاسة أنمار الحائلي دفعتين بـ 600 ألف دولار.

يذكر أن مستحقات دي سوزا قد بلغت 5 ملايين و250 ألف دولار تم سداد 430 ألفاً منها إبان إدارة حاتم باعشن قبل الـ 600 ألف التي تم سدادها على دفعتين خلال رئاسة أنمار الذي نجح في التوصل إلى جدولة باقي المستحقات.

من جهة أخرى، يسعى التشيلي خوزيه سييرا مدرب الفريق الأول لكرة القدم إلى تصعيد عدد من اللاعبين من الفريق الأولمبي إلى الفريق الأول بعدما وقف على مستوياتهم خلال الاختبارات التي أخضعوا لها تحت إشرافه عندما لعب مناورة قوية ضد الفريق الأولمبي قبل يومين لاختيار الأنسب منهم للمرحلة المقبلة.