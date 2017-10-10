تشيكي يقود الشباب والأهلي
الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 10 October 2017 - 00:00 am
أصدرت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم تكليفات حكام الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، وجاءت التكليفات كالتالي:
ـ تركي الخضير للفتح والقادسية ويساعده بدر الشمراني ومؤيد المسجن ومحمد الهويش حكماً رابعاً.
ـ عبدالرحمن الشهري للاتحاد وأحد ويساعده محمد العبكري وبليغ الرمضان وحسين أبو شاهين حكماً رابعاً.
ـ خالد الطريــس للاتفاق والباطن ويساعده خلف الشمري وياسر الســلطان وإبراهــيم النعيمي حكماً رابعاً.
ـ التشيكي بافل كرالوفيتش للشباب والأهلي ويساعده مواطناه مارتين ويلتزل وإيفو نادفورنيك وعبدالرحمن السلطان حكماً رابعاً.
ـ سلطان الحربي للفيصلي والفيحاء ويساعده هشام الرفاعي وماجد الشهري ونايف المريخي حكماً رابعاً.
ـ شكري الحنفوش للنصر والتعاون ويساعده فهد العمري وفيصل القحطاني وسامي الجريس حكماً رابعاً.