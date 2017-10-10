الرائد ينتظر قرار التراخيص

بريدة ـ نايف البدراني | Tuesday, 10 October 2017 - 00:00 am

أوضح فهد المطوع رئيس نادي الرائد المكلف عدم وجود مستجدات حيال مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في دوري أبطال آسيا 2017ـ 2018 حتى الآن، وأنهم ينتظرون ما ستعلن عنه لجنة التراخيص في الاتحاد الآسيوي.

وشدد المطوع على أنه لا توجد مفاوضات من جانب النادي لانتقال فهد الثنيان حارس الهلال السابق إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى تلقى فريق الرائد الأول لكرة القدم أمس الإثنين دفعة معنوية بعد أن أثبتت الأشعة سلامة الفرنسي إسماعيل بانجورا لاعب الفريق من الإصابة لينضم إلى زميله صقر عطيف الذي اكتمل شفاؤه من الإصابة.