الأولمبي يكسب تجربة غلطة سراي برباعية
إسطنبول ـ الرياضية | Tuesday, 10 October 2017 - 00:00 am
فاز المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم أمس الإثنين على فريق غلطة سراي التركي 4ـ0 في المباراة الودية التي جرت في ملعب الأخير.
وتعد المباراة بمثابة التجربة الأخيرة للأخضر الأولمبي في معسكره الحالي في مدينة إسطنبول التركية ضمن البرنامج الإعدادي لخوض كأس آسيا تحت 21 عاماً.
وسجل أهداف المنتخب الأولمبي اللاعبون حمدان الشمري وعبدالعزيز الدوسري ومحمد السبيعي وحسين سالم.
وأشرك صالح المحمدي مدرب المنتخب العديد من اللاعبين في المباراة للوقوف على مدى جاهزيتهم.