أبدى الأمير فيصل بن تركي رئيس النصر عدم رضاه عن تجاوب أعضاء الشرف مع الدعوة للاجتماع، مؤكدًا أنه ليس مصدومًا من مستوى الحضور، ورافضًا في الوقت نفسه الإفصاح عن المبلغ الذي تم رصده خلال الاجتماع الشرفي مساء أمس.وأشار رئيس