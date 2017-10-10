اليوم.. قاعة الملكي تحتضن استثنائية الأهلي

جدة ـ عبدالغني الشريف | Tuesday, 10 October 2017 - 00:00 am

تحتضن قاعة الملكي في مقر النادي الأهلي في شارع التحلية في جدة اليوم الثلاثاء الجمعية العمومية الاســــتثنائية للنادي بحضــور الأمير تركي محمد العبدالله الفيصل رئيس هيئة أعضاء الشرف والأمير فهد بن خالد رئيس النادي وأعضاء الجمعية العمومية، إضافة إلى ممثل مكتب الهيئة العامة للرياضة في محافظة جدة.

وسيتم خلال الجمعية العمومية استعراض التقرير الإداري للنادي لعام 2016ـ2017 والتقرير المالي للفترة من 1ـ7ـ2017 حتى 30ـ9ـ2017 ومناقشة ميزانية النادي للموسم الجديد.

كما سيتم خلال الجمعية العمومية اختيــار أعضاء المكتـب التنفيذي لأعضاء الشرف والـذي ينتظــر أن يضــم الأمير تركــي محمــد العبدالله رئيس هيئة أعضـــاء الشـــرف رئيساً والأمير خالد بن عبدالله بن فيصل نائباً للرئيس وعضوية الأمير فهد بن خالد رئيس النادي ومحمد القنب أمين عام النادي والمستشار القانوني خالد أبوراشد، إضافة إلى محمد مقداد سكرتير المجلس.