حرمان الأعضاء والمشرفين من دكة البدلاء

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 10 October 2017 - 00:00 am

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الإثنين قراراً إلحاقياً بعدم السماح لأعضاء مجالس الإدارات في الأندية، والمشرفين العامين على الأجهزة الإدارية لفرق كرة القدم بالجلوس على مقاعد البدلاء في المباريات التي تقام تحت مظلته على مستوى جميع المسابقات، والدرجات، والفئات.

وكان الاتحاد قد أصدر قراراً سابقاً بعدم السماح لرؤساء الأندية بالجلوس على مقاعد البدلاء في المباريات. وبناءً عليه؛ فقد اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم تعديل الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من لائحة المسابقات والبطولات، وفقًا لما رفعه رئيس لجنة المسابقات.