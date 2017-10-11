الفيصلي يستعد باللمسة الواحدة

المجمعة ـ محمد السناني | Wednesday, 11 October 2017 - 00:00 am

رفع فريق الفيصلي الأول لكرة القدم مساء أمس الثلاثاء، درجة تحضيراته لمباراة الديربي أمام الفيحاء السبت المقبل، على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية في المجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين السعودي.

وركز الصربي فوك رازوفيتش مدرب الفريق في بداية الحصة التدريبية، التي أجريت على ملعب النادي على النواحي اللياقية، قبل أن يؤدي اللاعبون عددًا من التدريبات الفنية والتكتيكية، تنوعت ما بين اللعب من لمسة واحدة والضغــط على حامل الكرة، تبعها مناورة على منتصف مساحة الملعب.

وشارك في الحصة التدريبية جميع اللاعبين ما عدا الثنائي حمد آل منصور والبـــرازيلي لويس جوستافو، اللذين واصلا برامجهما التأهيلية تحت إشراف طبيب النادي.