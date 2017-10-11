الهلاليون حولوني إلى ألعاب القوى

حوار - محمد السناني | Wednesday, 11 October 2017 - 00:00 am

من النادر، أن يعمر لاعب سعودي في نادٍ واحد أكثر من عشرة أعوام، ما لم يكن متدرجًا فيه من الفئات السنية، غير أن عمر عبد العزيز لاعب الفيصلي، الذي انتقل إليه في عام ٢٠٠٥. كسر هذه القاعدة، بعد أن استقر فيه أكثر من عشرة أعوام، وما زال ينوي اللعب لفريقه أعوامًا أكثر، خاصة أنه الآن قائد الفريق.

نجح عمر في المساهمة في قيادة الفريق لدوري المحترفين، واستقراره فيه المواسم الماضية، ويأمل أن يصل بقوة هذا الموسم إلى أفضل مركز له على الإطلاق.

"الرياضية" حاورت عمر عبد العزيز، الذي تحدث عن طموحه مع العنابي، وسبب بقائه فيه عشرة مواسم متتالية، وتفاصيل أخرى في ثنايا الحوار:



ـ كيف ترى وضع الفريق في الدوري حتى الآن؟

الفيصلي يسير بطريقة جيدة هذا الموسم، ومركزنا الآن مطمئن لنا نحن الفريق، ونطمح إلى المزيد في الجولات المقبلة، وبالتأكيد الدوري لهذا العام أصعب، ولا بد أن ندخل كل مواجهة بهدف كسب النقاط الثلاث، وأن ننهي الدور الأول ولدينا رصيد كافٍ من النقاط لنتجنب خطر الهبوط.

ـ بماذا اختلف الفيصلي عن الموسم الماضي؟

يملك الفريق عناصر جيدة منذ وجودنا في الدوري السعـودي قبل تسعة أعوام، وربما هذا الموسم وفـقـنا في العنــصر الأجنبي، وهذا عنصر مهم داخل أي فريق، وهذا العنصر قدم لنا إضافة رائعة، ونحن نستفيد من اللاعبين الأجانب الموجودين مع الفريق. كما أنه حضر لنا العديد من اللاعبين المحليين، الذين قدموا الإضافة الجميلة للفريق، حيث تم استقطاب أكثر من عنصر محلي، ولا شك أنهم قدموا ما يضيف للفريق.



سر الانطلاقة

ـ ما سر انطلاقتكم المميزة هذا الموسم؟

يكمن السر في العمل الجماعي المقدم من قبل الإدارة واللاعبين والجهـــازين الفــني والإداري، تعاهدنا جميعًا على أن تكون بدايتنا مميزة، وأن يكون موسمًا مختلفًا لنا، وهذا ما نطمح إليه جميعًا، وبإذن الله نحقق طموحنا.

ـ ما أصعب مباراة لعبتموها في الدوري هذا الموسم؟

مباراة النصــر في الجولة الأولى كانــت من أصعـــب المواجهات، ولم نقدم بها المستوى المطلوب؛ بسبب عدم التجانس، ولكن استطعنا من التعويض في لقاء الرائد، الذي حققنا فيه الفوز، ومن ثم ارتفع مستوى الفريق في باقي الجولات التي لعبناها.

ـ من اللاعب الذي يعمل له عمر عبد العزيز حسابًا في مواجهات الدوري السعودي؟

جميع اللاعبين أحسب لهم حسابًا، والدوري السعــودي يوجد به العديد من اللاعبين الذين يملكون مقومات مميزة ورائعة، ويمتلكون المهارات العالية.

ـ ما سر تميزك في خط المحور مع الفيصلي خلال هذه الأعوام؟

لا يوجد سر، هذا بتوفيق من اللـه ثم الحرص على أداء التمارين، بالإضــافة إلى ثقة الجهـــازين الفـــني والإداري وزملائي اللاعبين، الذين يقفون خلفي باستمرار، وأنا تميزت بسبب المجموعة التي معي وتساعدني.

ـ ما طموحكم هذا العام؟

بالتأكيد الطموحات عالية لدينا، نحن نسعى إلى الوصول إلى أعلى سقف من النقاط، خاصة أننا بدأنا الدوري بشكل جيد، ونسعى إلى حجز مقعد متقدم في سلم الترتيب يرضي جماهير الفيصلي.



عمل جيد

ـ وماذا عن إدارة النادي؟

إدارة النادي تقدم عملاً رائعًا، من خلال فهد المدلــج رئيس الفيصلي، وأعضاء مجلس الإدارة ولله الحمد في الفيصلي، وهناك العديد من الأمور التي تساعدك على النجاح مثل عدم تأخر الرواتب على اللاعبين وتصرف في وقتها دون أي تأخير، وهذه ميزة قل أن تجدها، ولا أنسى الدور الإداري المقدم من قبل مدلج المدلج ومحمد المطيري إداريي الفريق، فهما يقدمان عملاً أكثر من رائع، وقريبان جدًّا من اللاعبين، ويقومان بأدوار خفية عن الجماهير، ولكنها أدوار كبيرة ومميزة.

ـ هل صرف الرواتب في وقتها يساعد اللاعبين على تقديم المستوى المطلوب؟

لا شك أن صرف الرواتـــب يساعدنا بشكل كبير على التركيز داخل الملعب، وتقديم المستويات المميزة، وأنا أشكر جميع رجالات الفيصلي الذين يقفون خلف الفريق.

ـ بوصفك قائدًا للفريق.. كيف ترى دور أعضاء شرف النادي في الفريق الأول لكرة القدم؟

أعضاء شرف الفيصلي لهم دور بارز وكبير مع الفريق، وهم يدعمون باستمرار، ولنا تواصل نحن اللاعبين مع غالبية أعضاء شرف الفيصلي، وأنا أشكرهم نيابة عن زملائي اللاعبين على الدور الكبير الذي يقومون به، ووقفتهم معنا بشكل دائم.



قمة المجمعة

ـ الجولة المقبلة لقاء الديربي مع الفيحاء.. كيف تراه وهو أول لقاء ديربي يجمع الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين؟

لا شك أن لقاء الفيحاء لقاء مهم وصعــب، مثل أي لقــاء نخوضه في الدوري السعودي للمحترفين، هدفــنا به الفــوز وتحقيق النقاط الثلاث، ونتمنى أن نظهر بمستوى جيد يرضي الجميع ونسعد جماهيرنا.

ـ كيف كان استعدادكم لمواجهة الفيحاء؟

الاستعداد جيد للمواجهة، وكما تعرف الآن فترة توقف بسبب أيام الـ"فيفـا"، واستفدنا نحن في فترة التوقف من التعرف على الأخطاء التي وقعت في اللقاءات الماضية، كما لعبنا مواجهة ودية مع النصر، ونحن جاهزون لمواجهة الفيحاء.

ـ هل هناك دور نفسي أكثر من الفني في مثل هذة اللقاءات؟

من وجهة نظري، أن العمل النفــسي له دور في جمــيع المبــاريات وليس في مباراة معينة، ومتى ما كان الفريق حاضرًا نفسياً وذهنياً، فسيكون الفريق في أفضل حالاته.



قرارات مهمة

ـ ما رأيك في قرار الاتحاد السعودي الأخير السماح للأندية بالتعاقد مع 6 لاعبين أجانب؟

من الصعب الحكم على هذا القرار في أول موسم، ولكن بشكل عام أراه قرارًا إيجابيًّا ومن صالح الدوري السعودي، نلاحظ أن المباريات أصبحت أقوى وجميع الأمور هذه ستنعكس بشكل إيجابي على الدوري السعودي.

ـ كيف ترى المنافسة في الدوري لهذا العام؟

لا شك أنها صعبة للغاية، والدوري ليس سهلاً؛ فالمنافسات قوية في جميع المراكز، وفي كل جولة نرى تغيرًا في أكثر من مركز، وهذا ما يجعل الإثارة موجودة في الدوري السعودي.



القصة من البداية

كيف كانت بدايتك الرياضية؟

بدايتي كانت غريبة نوعًا ما، فأنا لعبت في بدايتي مع نادي الهلال، ثم تم تحويلي إلى ألعاب القوى، ولم أنسجم مع هذه اللعبة، ثم انتقلت إلى لعب كرة القدم عبر الحواري حتى تم الانتقال إلى الفيصلي في عام 2005، حتى الآن.

ـ كم عدد الأعوام التي قضيتها مع الفيصلي؟

هذا الموسم هو الحـــادي عشر لي مع فريق الفيصلي ولله الحمد، وأنا أعتبر نادي الفيصلي هو بيتي الثاني، ولن أبالغ في هذا الحديث؛ فمن يلعب للفيصلي يدرك معنى كلامي هذا، وأنا سعيد بوجودي مع الفريق حتى الآن.

ـ ساهمت في صعود الفيصلي من الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز.. كيف تعلق على ذلك؟

عشت مع الفيصلي جميع اللحظات ومراحل الانتقال من مرحلة إلى مرحلة، بالتأكيد إنه يعتبر من الذكريات المميزة والسعـيــدة، أنا تعلمت من هذة التجربة أن باستطاعتك الوصول في كرة القدم حتى لو كانت الإمكانيات ضعيفة، بشرط وجود الإرادة والطموح والفكر الاحتـــرافي من قبل الإدارة، حيث هيأت الفيصـلي للوصول إلى الدوري السعودي للمحتــرفين، ومن الصعب أن أنسى الأيام التي قضيتها مع الفيصلي.

ـ ما سبب استمرارك مع الفيصلي لأكثر من عشرة أعوام؟

من الأسباب ارتياحي مع الفيصلي والبيئة داخل الفريق مميزة، وبيئة النادي بشكل عام بيئة مميزة وجذابة، وتساعدك على تحقيق النجاح.

ـ هل تلقيت عروضًا خلال فترة وجودك في الفيصلي؟

نعم كانت تصلني عروض من عدة أندية، ولكن رغبتــي كانت البقاء مع العنابي.

ـ من اللاعبون الذين تتمناهم في الفيصلي؟

أتمنى سلمــان الفرج من الهلال وإسماعيل بانقورا من الرائد.



ـ كيف ترى العمل المقدم من المدرب رازوفيتش؟

عمل أكثر من رائع ومميز، والجميع يشهد بذلك، حيث يبذل جهدًا كبيرًا في التدريبات، وما يميز المدرب الصربي رازوفيتش هو قربه من جميع اللاعبين، وإعطاء الفرصة لجميع اللاعبين في المشاركة في اللقاءات، ولا يوجد لديه تفرقة بين اللاعبين؛ فالجميع لديه سواسية، وهو شخصية محبوبة لدى اللاعبين ولديه فكر احترافي مميز.



CV

عمر عبد العزيز

الميلاد: 17ـ12ـ1983

مكان الميلاد: الرياض

المركز: المحور

النادي: الفيصلي

الرقم: 6

بدأ مشواره مع الهلال ثم التحق بالفيصلي في عام 2005

جدد عقده حتى نهاية الموسم الجاري