دراجات الأخضر ينتزع 4 مداليات

الدمام ـ الرياضية | Wednesday, 11 October 2017 - 00:00 am

حقق دراجو المنتخب السعودي أول إنجاز آسيوي تم تسجيله باسم الدراجات السعودية، عقب تحقيقهم 4 ميداليات "ذهبية وفضيتين وبرونزية" في اليوم الأول من منافسات كأس آسيا للمضمار، والتي تستضيف منافساتها العاصمة الهندية نيودلهي خلال الفترة من الـ 10 إلى الـ 12 من أكتوبر الحالي.

واعتنق دراجو السعودية الميدالية الذهبية في منافسات المطاردة الفرقية لفئة الشباب بمشاركة "أحمد الحسن، عبد الله المشيخص، يوسف اليوسف، حسن البراهيم"، بينما حقق الكبار في المنافسة نفسها ميداليتين فضيتين عن طريق كل من "أيمن الحبرتي، محمد المشيخص، عبد العزيز الخويتم"، وبمشاركة نجوم منتخب الشباب "أحمد الحسن، عبد الله المشيخص، حسن البراهيم"، أما البرونزية فجاءت عن طريق الدراج الشاب حسن البراهيم في سباق النقاط.