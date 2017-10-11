المسرحي يخطف اللقب.. و3 بطولات جديدة للرجال والسيدات

جدة ـ الرياضية | Wednesday, 11 October 2017 - 00:00 am

اختتمت بطولة جدة للشطرنج الكلاسيكي، التي نظمتها اللجنة السعودية للرياضات الذهنية في فندق ردسون بلو، وسط مشاركة عشرات اللاعبين الذين تنافسوا على لقب البطولة بنظامه الرسمي، وبلوائح وقوانين الاتحاد الدولي للعبة، على مدار سبع جولات بالنظام السويسري.

وتوج اللاعب عبد الرحمن مسرحي بالمركز الأول، وجاء اللاعب أحمد العمري في المركز الثاني، واحتل هيثم اللحيدان المركز الثالث بعد منافسة مثيرة شهدتها جولات البطولة التي استغرقت كل جولة 60 دقيقة، مع إضافة 30 ثانية لكل لاعب في كل نقلة. وشهد اليوم الختامي للبطولة حضور ومتابعة عدد من نجوم المنتخب السعودي والكرة السعودية السابقين، ممثلين في جمعية رعاية الرياضيين القدامى من فريقي الأهلي والاتحاد، يتقدمهم إبراهيم سويد وسامي شاص ونصار الظاهري وخالد المالكي وعطية الشيخي،

من جهة أخرى، تنظم اللجنة السعودية للرياضات الذهنية ثلاث بطولات جديدة في لعبة الشطرنج في مدينة الدمام، التي تحتضن في التوقيت نفسه بطولتين "رجال وسيدات"، خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري ، برعاية شركة الكفاح القابضة لبطولة السيدات، والبطولة الثالثة في مكة المكرمة خلال الفترة من 13 أكتوبر 2018 الجاري لمدة ثلاثة أيام بفندق ريف مكة.