31 يتنافسون على عضوية الأولمبية

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب | Wednesday, 11 October 2017 - 00:00 am

ينتظر أن تنصب الجمعية العمومية في اللجنة الأولمبية السعودية يوم غد الخميس تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيسًا لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودي "بالتزكية"، بعد أن أغلق باب الترشح للرئاسة يوم الأحد الماضي دون أن يتقدم أي مرشح.

ويتكون مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية من عشرة أعضاء، بالإضافة إلى الرئيس، حيث يحق لـ 31 عضوًا في الجمعية العمومية الترشح لمجلس الإدارة، فيما لا يحق لـ 17 عضوًا الترشح وفقًا للائحة الانتخابات الخاصة باللجنة الأولمبية، في الوقت الذي يحق فيه الترشح للأعضاء ذوي الخبرة، ويتكون من شخص إلى 15 من ذوي الخبرة.