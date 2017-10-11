مذكرة تعاون تجمع “نبراس” ونادي الرياض

الرياض ـ واس | Wednesday, 11 October 2017 - 00:00 am

وقعت أمس الثلاثاء أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ممثلة في المشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس"، مذكرة تعاون مع نادي الرياض، وكان ذلك خلال استقبال عبد الإله الشريف الأمين العام للجنة الوطنية ومساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية ورئيس مجلس إدارة مشروع "نبراس"، في مقر اللجنة لعبد الرحمن السويلم رئيس نادي الرياض.

من جهته، أشاد عبد الإله الشريف بالدور الاجتماعي والثقافي الكبير الذي تمثله الرياضة في تكوين وجدان المواطن الاجتماعي والثقافي.

وأضاف الشريف: "إن هذه المذكرة تأتي انطلاقًا من دور الأمانة العامة في تنفيذ إستراتيجية وأهداف اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ممثلة في المشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس" في تفعيل دور الجهات الحكومية والأهلية كافة، وحشد الجهود لمواجهة مكافحة المخدرات وطرق مواجهتها، وتوحيد الجهود الوقائية والعلاجية، ورسم السياسات التي تحقق الأهداف المأمولة.