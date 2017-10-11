مضر يواصل صدارة دوري اليد

الدمام ـ الرياضية | Wednesday, 11 October 2017 - 00:00 am

حافظ أمس الثلاثاء فريق مضر على صدارته دوري الأمير فيصل بن فهد الممتاز لكرة اليد، وذلك عقب فوزه الصعب على نظيره الوحدة بنتيجة 25ـ23 في اللقاء الذي جمع بينهما في صالة الهيئة العامة للرياضة في الدمام؛ ليرفع رصيده إلى 10 نقاط منفردًا بصدارة الترتيب، بينما توقف رصيد الوحدة عند 4 نقاط.

وفي الأحساء، تمكن العدالة من كسب نقطة التعادل من ضيفه "الصفا"، بعد أن انتهى اللقاء بتعادل الفريقين 29ـ29.

وعاد الترجـي بنقطتين ثمينتين من القصيم، بعد أن تمكن من الفوز على العربي في صالة الأخير بنتيجة 36ـ30.

وبفارق مريح، تمكن الأهلي من الفوز على العروبة بفارق 7 أهداف منهيًا اللقاء بنتيجة 27ـ20، وفي آخر مواجهات الجولة الخامسة، تمكن النور من الصعود إلى المركز الثاني مؤقتًا عقب فوزه على المحيط بنتيجة 34ـ21.

وشهدت الجولة الخامسة مشاركة اللاعب الدولي حسين المحسن مع مضر، وذلك بعد الجدل الكبير الذي حصل بين ناديه السابق "المحيط" والحالـي "مضــر"، والذي انتهى بإعارة اللاعب مدة موسم واحد لصالح نادي مضر.