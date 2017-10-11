اليوم.. افتتاح منشأة التعاون

بريدة ـ الرياضية | Wednesday, 11 October 2017 - 00:00 am

يفتتح عصر اليوم الأمير عبد العزيز الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، منشأة نادي التعاون في مدينة بريدة في منطقة القصيم، التي شيدتها الهيئة العامة للرياضة ضمن مجموعة من المنشآت الرياضية الجديدة، نيابة عن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وتبلغ مساحة المنشأة ١٠٠ ألف متر مربع، وتشمل ملعبًا رئيسًا لكرة القدم، يتسع لعدد ٥٩٦١ متفرجاً بأرضية صناعية، وفق أحدث المواصفات الدولية، ومقصورة لكبار الشخصيات ومقاعد حديثة للاعبي الفريقين وغرف للفريقين وللحكام، إلى جانب منافذ للوجبات السريعة للجماهير ولبيع التذاكر ومواقف للسيارات.

وتشمل منشأة نادي التعاون الجديدة مكاتب إدارية لإدارة النادي، وصالة رياضية ومصلى وصالة مطعم للاعبين ومكاتب للمدربين، إضافة إلى صالة مغطاة للسباحة وصالة رياضية مغطاة متعددة الاستخدامات لألعاب كرة السلة وكرة اليد، وكرة الطاولة والتايكوندو والكاراتيه.