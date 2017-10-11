إدارة الصنيع تؤجل اجتماع الاتحاد للمرة الثانية

جدة - الرياضية | Wednesday, 11 October 2017 - 16:32 pm

أعلن نادي الاتحاد تأجيل اجتماعه الأول برئاسة حمد الصنيع المكلف أخيراً من قبل الهئية العامة للرياضة للمرة الثانية على التوالي، حيث كان قد تقرر عقد الاجتماع مساء أمس الثلاثاء، قبل أن يعلن تأجيله إلى اليوم الأربعاء، ليعلن النادي الغربي مساء اليوم تأجيله إلى موعد يحدد لاحقاً.



وبين نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": نظراً لتواجد حمد الصنيع رئيس النادي لليوم الثاني خارج مدينة جدة لمتابعة عدد من المواضيع التي تهم النادي، فقد تقرر تأجيل اجتماع مجلس الإدارة إلى موعد يحدد لاحقاً"



وكلفت هئية الرياضية حمد الصنيع رئيساً لنادي الاتحاد، خلفاً لأنمار الحائلي الذي تم إنهاء تكليفه من رئاسة النادي من قبل الهيئة.