هيئة الرياضة تفتتح منشأة نادي التعاون الجديدة

بريدة - الرياضية | Wednesday, 11 October 2017 - 18:19 pm

افتتح الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عصر اليوم الأربعاء منشأة نادي التعاون الجديدة في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، والتي شيدتها الهيئة ضمن مجموعة من المنشآت الرياضية الجديدة.



وتبلغ مساحة المنشأة 100 ألف متر مربع، وتشمل ملعباً رئيسياً لكرة القدم يتسع لعدد 5961 متفرجاً بأرضية صناعية وفق أحدث المواصفات الدولية ومقصورة لكبار الشخصيات ومقاعد حديثة للاعبي الفريقين وغرف للفريقين وللحكام، إلى جانب منافذ للوجبات السريعة للجماهير ولبيع التذاكر ومواقف للسيارات.



كما تشمل منشأة نادي التعاون الجديدة مكاتب إدارية لإدارة النادي وصالة رياضية ومصلى وصالة مطعم للاعبين ومكاتب للمدربين، إضافة إلى صالة مغطاة للسباحة تبلغ مساحتها 325 متراً مربعا.ً



وتتكون منشأة نادي التعاون الجديدة من 6 حارات بالإضافة إلى مدرجات تتسع لعدد 162 متفرجاً وغرف لتغيير الملابس وغرف ساونا وجاكوزي، كذلك تتضمن المنشأة صالة رياضية مغطاة متعددة الاستخدامات لألعاب كرة السلة وكرة اليد وكرة الطاولة والتايكوندو والكاراتيه، حيث تبلغ مساحتها 1440 متراً مربعاً وتحيط بها مدرجات تتسع لعدد 194 متفرجاً وغرف للاعبين.