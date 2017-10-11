جوستافو النصر يبدأ مهمته باجتماع مع اللاعبين

الرياض - الرياضية | Wednesday, 11 October 2017 - 19:28 pm

اجتمع الأرجنتيني جوستافو كونتيروس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مساء اليوم الأربعاء بلاعبي فريقه، وذلك قبل الإشراف على أولى الحصص التدريبية في مهمته الجديدة مع الفريق العاصمي.





وكان المدرب كونتيروس قد وصل مساء أمس الثلاثاء إلى الرياض، حيث اجتمع بالأمير فيصل بن تركي رئيس النادي فور وصوله إلى العاصمة، للاتفاق على جميع الأمور المتعلقة بالمهمة.



هذا ويستعد النصر لمواجهة فريق التعاون مساء يوم الأحد، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.