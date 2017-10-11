نبذاً للتعصب.. عضو شرف الفيصلي يتكفل بمعسكر الفيحاء قبل الديربي

حرمة - محمد السناني | Wednesday, 11 October 2017 - 19:32 pm

تكفل عبدالله العقيل عضو شرف نادي الفيصلي، بكافة مصاريف معسكري الفيصلي والفيحاء، وذلك دعماً لهما قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، ويأتي هذا الدعم من العقيل امتداداً لدعمه السابق للناديين والوقوف خلف الناديين ضمن حرصه الشديد لنبذ التعصب.



وقال العقيل لـ "الرياضية": "أنا عضو شرف في الفيصلي، ولكن هذا الأمر لا يمنعني من تقديم الدعم لنادي الفيحاء، فالناديين بالنسبة لي عينان في رأس".



وأضاف العقيل: "لابد أن تكون رسالة الرياضة سامية وأن ننبذ التعصب ونقرب بين الناديين ولا نبعد، فالعلاقة بينهم علاقة كبيرة وستبقى مميزة رغم حدة التنافس داخل المستطيل الأخضر".