الاتحاد الأوروبي يعين لويس فيغو مستشاراً له

الألمانية - الرياضية | Wednesday, 11 October 2017 - 19:11 pm

انضم النجم البرتغالي لويس فيجو لمنظومة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، حيث قرر الاتحاد تعيينه كمستشاراً وسفيراً له، حسبما أعلن اليوم الأربعاء.



وسيقوم فيجو (44 عاماً) بالعمل على تطوير مختلف الجوانب التقنية للعبة، كما سيصبح عضواً بارزاً في برنامج سفراء "يويفا".



وخلال مسيرته كلاعب، شارك فيجو في 127 مباراة دولية مع منتخب بلاده، فيما توج بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريق ريال مدريد الإسباني، وكأس الكؤوس الأوروبية (قبل إلغائها) مع برشلونة الإسباني، وحصل على جائزة الكرة الذهبية، التي يتم منحها لأفضل لاعب في العالم عام 2000.



وصرح أليكسندر سيفرين، رئيس يويفا: "فيجو كان لاعباً رائعاً، واتسمت تصرفاته بالمثالية، سواء داخل الملعب أو خارجه".



وأضاف سيفيرين: "إنه شخصية تحظى باحترام كبير، ويسرني للغاية أن ينضم إلى فريقنا، وستكون خبرته الهائلة في كرة القدم ذات قيمة كبيرة للغاية بالنسبة ليويفا".