معالم المونديال الروسي تتضح بـ23 منتخباً

الرياضية - الألمانية | Wednesday, 11 October 2017 - 18:38 pm

بدأت معالم مشهد مونديال روسيا 2018 تتضح بعد معرفة هوية 23 منتخباً من أصل 32، فإذا كانت القوى الكبرى أمثال ألمانيا حاملة اللقب، وإسبانيا والبرازيل والأرجنتين وفرنسا على الموعد، فإن منتخبات عريقة ستغيب عن العرس الكروي وعلى رأسها هولندا وتشيلي والكاميرون، في حين يتعين على إيطاليا خوض الملحق.



بالإضافة إلى روسيا الدولة المضيفة، نجحت منتخبات ألمانيا وإنجلترا وبلجيكا وإسبانيا وبولندا وايسلندا وصربيا وفرنسا والبرتغال في حجز بطاقاتها إلى العرس الكروي المقرر من 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين.



ويتعين على إيطاليا الفائزة باللقب العالمي أربع مرات، المرور عبر الملحق، بالإضافة إلى سبعة منتخبات أخرى هي: السويد وسويسرا وإيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا والدنمارك واليونان وكرواتيا، على أن تسحب قرعة الملحق في 17 الحالي، علماً بأن مباريات الذهاب والإياب ستقام في منتصف نوفمبر المقبل.



أما الغائب الأكبر عن القارة العجوز فهو المنتخب الهولندي، فالمنتخب الذي بلغ نهائي مونديال جنوب أفريقيا 2010 ونصف نهائي مونديال البرازيل 2014، سيغيب بالتالي عن ثاني بطولة له توالياً بعد عدم مشاركته في كأس أوروبا 2016 التي أقيمت للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا.



وأدى هذا الفشل إلى اعتزال جناح هولندا المتألق أريين روبن دولياً، بعد خروج فريقه رسمياً أمس الثلاثاء، على الرغم من فوزه على السويد بهدفين نظيفين من توقيعه.



وبالنسبة إلى المنتخبات الأوروبية المؤهلة مباشرة، وحدهما ألمانيا وإسبانيا أظهرتا ثباتاً في المستوى، في المقابل هناك الكثير من الشكوك حول أداء المنتخب الفرنسي على الرغم من ضمه لاعبين مرموقين أمثال غريزمان وبوغبا وكانتي ومبابي.



وبالنسبة لإيسلندا، فستكون مشاركتها في العرس الكروي الأولى لها على هذا الصعيد.



ونجحت منتخبات البرازيل والأوروغواي والارجنتين وكولومبيا في حجز أماكنها في النهائيات، فيما كان السيليساو بقيادة نيمار أول المتأهلين عن هذه المنطقة، في حين عانت الأرجنتين الأمرين وانتظرت الجولة الأخيرة لكي تحسم أمرها بفضل نجمها المتألق ليونيل ميسي، الذي سجل ثلاثية في مرمى الأكوادور، ليضمن تواجد منتخب التانغو في المونديال، أما البيرو فتخوض الملحق ضد نيوزيلندا بطلة اوقيانيا.



أما الخاسر الأكبر، فهو المنتخب التشيلي بطل أميريكا الجنوبية في نسختيها الأخيرتين، وبالتالي سيغيب نجمان من العيار الثقيل هما الكسيس سانشيز وأرتورو فيدال الذي المح اليوم الأربعاء عن إمكانية اعتزاله دوليا.



فيما تلقى المنتخب الأميركي صفعة قوية جراء فشله في بلوغ نهائيات روسيا 2018 والغياب عن العرس الكروي للمرة الأولى منذ عام 1986 بخسارته المفاجئة أمام ترينيداد وتوباغو المتواضعة 1-2 في ختام التصفيات، لكن أتراح الولايات المتحدة قابلتها أفراح بنما التي سجلت هدفاً قاتلاً في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في مرمى كوستاريكا لتنتزع بطاقة التأهل إلى النهائيات العالمية للمرة الأولى في تاريخها، وتأهلت أيضا المكسيك وكوستاريكا، بينما تخوض هندوراس الملحق الدولي ضد أستراليا.



فيما نجح منتخبا نيجيريا ومصر الغائبة عن العرس الكروي منذ 28 عاماً في حسم بطاقتي التأهل، وتتبقى ثلاث بطاقات ستسحم الشهر المقبل، وتحظى منتخبات المغرب، وتونس والسنغال بأفضلية خلال الجولة الأخيرة.



في المقابل، لن يشارك ممثلو أفريقيا في كأس العالم الأخيرة الجزائر والكاميرون وغانا في نسخة روسيا.



وكانت منتخبات إيران واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية على الموعد، وتعتبر المشاركة في روسيا 2018 الأولى للسعودية بعد غياب 12 عاماً وتحديداً منذ نسخة مونديال ألمانيا عام 2006.



وخاضت أستراليا الملحق الآسيوي ضد سوريا، ونجحت في تخطيه بصعوبة بالغة وستواجه هندوراس منتصف الشهر المقبل.



واعتمدت أستراليا مرة جديدة على مهاجمها المخضرم تيم كايهيل، لحسم الأمور في مصلحتها بعد ثنائيته إيابا في مرمى سوريا.