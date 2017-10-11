عجز الشباب المالي أكثر من 61 مليون

الرياض - الرياضية | Wednesday, 11 October 2017 - 20:43 pm

عقد نادي الشباب مساء اليوم الأربعاء جمعيته العمومية (الاستثنائية)، بحضور عبدالله القريني رئيس مجلس الإدارة، وعبدالعزيز العنزي مدير عام شؤون الأندية بالهيئة العامة للرياضة، وأعضاء مجلس الإدارة ، وأعضاء الجمعية العمومية، كما شهدت الجمعية حضور تركي الخليوي نائب رئيس الشباب في وقت سابق.



واستعرض أحمد العقيل أمين عام النادي التقرير الإداري والفني لفرق النادي المختلفة، بالإضافة إلى إنجازاتها خلال الموسم الرياضي المنصرم، مقدماً شكر إدارة النادي للأمير خالد بن سلطان الرئيس الفخري للنادي، وأعضاء الشرف الأمير فهد بن خالد بن سلطان، والأمير عبد الله بن خالد بن سلطان على دعمهم اللامحدود للنادي.



كما ناقشت الجمعية العمومية القوائم المالية للنادي للموسم الرياضي (2016-2017م)، بالإضافة إلى ميزانيته التقديرية المتوقعة للموسم الرياضي (2017- 2018م).



وأوضح التقرير المالي أن إيرادات النادي كانت في الموسم الرياضي الماضي (33.378.116) مليون ريال، والمصروفات (94.549.214) مليون ريال، فيما بلغ العجز المالي (61.171.098) مليون ريال.



وفيما يتعلق بالميزانية التقديرية والمقترحة للموسم الرياضي (2017- 2018م)، كشف التقرير أن الإيرادات المتوقعة (96.678.666) مليون ريال، والمصروفات (91.528.996) مليون ريال، والفائض المتوقع (5.149.670) مليون ريال.