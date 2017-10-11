فتحي التعاون يغيب عن مواجهة النصر

بريدة - الرياضية | Wednesday, 11 October 2017 - 21:23 pm

أوضح الكشف الطبي الذي أجراه مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول بنادي التعاون، أن إصابة وتر الركبة عاودته مرة أخرى، حيث يحتاج اللاعب لفترة علاج تمتد لإسبوعين.



وكتب نادي التعاون عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أوضح الجهاز الطبي أنه بعد التواصل مع نظيره في المنتخب المصري، أن إصابة وتر الركبة عاودت مصطفى فتحي، وسوف يحتاج لفترة علاج تمتد لأسبوعين".





من جهة أخرى، يبحث البرتغالي جوميز المدير الفني لفريق التعاون، عن تجهيز بديل لفتحي وذلك بعد تأكد غيابه عن المواجهة المقبلة أمام النصر يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، والتي تقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.