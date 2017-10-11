الطيران يغيب السومة عن مران الأهلي

جدة - الرياضية | Wednesday, 11 October 2017 - 21:43 pm

شهدت تدريبات النادي الأهلي اليوم الأربعاء مشاركة اللاعبين الدوليين، استعداداً لمباراة الشباب المقبلة في الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين يوم السبت المقبل، وذلك بعد فراغهم من المشاركة في معسكر المنتخب الأول لكرة القدم الإعدادي للمشاركة في كأس العالم، كما شارك المصري محمد عبدالشافي بعد عودته من منتخب بلاده.



هذا وقد تغيب عن مران الأهلي اليوم الحارس ياسر المسيليم بسبب الآلام في عضلات البطن وتواجد في عيادة النادي وسيعمل بعض الكشوفات للإطمئنان على إصابته، كما تغيب السوري عمر السومة لظروف الطيران بعد فراغه من مشاركته مع منتخب بلاده قادماً من أستراليا.



ومن جهة أخرى، واصل تيسير الجاسم قائد الفريق برنامجه العلاجي والتأهلي المعد له مسبقاً بالعيادة الطبية في النادي.