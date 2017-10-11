كاميرات خاصة لمتابعة لاعبي النصر

الرياض- الرياضية | Wednesday, 11 October 2017 - 22:12 pm

استخدم رودريقو فيقيروا مدرب اللياقة في نادي النصر خلال تدريبات الفريق الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء أجهزة رصد للاعبين، وتشتمل أجهزة مدرب اللياقة الجديد على أجهزة قياس وعدد من الكاميرات، فوتوغرافية وفيديو وطائرة فانتوم لمراقبة أداء اللاعبين في التدريبات بشكل يومي.



وكان الأرجنتيني جوستافو مدرب النصر الذي خلف البرازيلي جوميز في قيادة الفريق الأصفر، قاد مساء اليوم الأربعاء أولى حصصه التدريبية مع النادي العاصمي برفقة مساعديه.