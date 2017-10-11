إشهار اتحاد جديد.. وغربلة التنفيذيين

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب | Thursday, 12 October 2017 - 00:00 am

تعلن الجمعية العمومية للجنة الأولمبية السعودية، اليوم، الرئيس الجديد لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية، للفترة المتبقية من الدورة الحالية 2017-2020.

وينتظر أن تتم تزكية تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيسًا للجنة الأولمبية خلال الاجتماع غير العادي، في قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في مدينة الرياض، بحضور 48 عضوًا في الجمعية العمومية. ويرجح أن يجري الرئيس الجديد تغييرات في أعضاء مجلس الإدارة، بعد استقالة تركي الخليوي، إضافة إلى لؤي ناظر، ويتكون أعضاء المجلس من 10 أشخاص.

وكشفت لـ "الرياضية" مصادر خاصة، أنه سيتم إعلان اتحاد جديد "الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والريموت كونترول"، المعني بكافة منافسات الطائرات والسيارات اللاسلكية، بعد أن تم الانتهاء من اللائحة الأساسية للاتحاد.

كما سيتم تسمية المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، إضافة إلى أن هناك غربلة للمديرين التنفيذيين فيها.